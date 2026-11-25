Hayatını insani yardım çalışmalarına adayan Orhan Korkmaz, İngiltere’de 5 aydır tutuklu. Korkmaz, 31 Temmuz 2026’da iş ziyareti için gittiği Londra’da, İsrail'in ABD'ye ilettiği iddialar doğrultusunda hazırlanan FBI raporu doğrultusunda, “terörizmin finansmanını desteklediği” suçlamasıyla gözaltına alınıp cezaevine gönderildi. ABD, yargılamanın ABD’de yapılması için Korkmaz’ın iadesini istiyor. Korkmaz’ın ailesi, avukatı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hukuksuz tutuklama ve ABD’nin iade talebiyle ilgili açıklama yaptı.

DOSYADA SOMUT DELİL YOK

Filistin İletişimciler ve Medya Derneği’nin (FİMED) ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen toplantıda, Korkmaz'ın Türkiye'deki avukatı Gülden Sönmez süreç hakkında bilgi verdi. Korkmaz’ın Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetleri nedeniyle hedef alındığını kaydeden Sönmez, hukuksuz tutuklamanın, yardım gönüllülerine gözdağı niteliği taşıdığını vurguladı. Sönmez, “Dosyada somut delil yok. O bir insani yardım görevlisi. Yaptığı tüm işler ve faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası hukuk mekanizmaları tarafından denetime açık faaliyetlerdir. Bu tutukluluk yalnızca Korkmaz'ı değil, Gazze'ye yardım ulaştıran tüm kuruluşları ve gönüllüleri ilgilendiriyor. Bu tutuklama, insani yardım çalışmalarına yönelik bir gözdağı” dedi. Korkmaz’ın Türk vatandaşı olduğunu hatırlatan Sönmez, “Bir Türk vatandaşının Türkiye topraklarında suç işlediği iddia ediliyorsa, yargı yeri ne İngiltere ne ABD ne de İsrail'dir. Yargı yeri Türk yargısıdır. Eğer suça dair bir delil varsa, yargılamanın Türkiye'de yapılması gerek” diye konuştu. İngiltere'deki avukat ekibinin, iade sürecine ilişkin itirazları sürdürdüğü bilgisini veren Sönmez, “Türk makamlarının daha etkin girişimlerde bulunmasını bekliyoruz. ABD'nin iade talebi reddedilmeli, Korkmaz serbest bırakılarak Türkiye'ye dönmeli” ifadelerini kullandı.

BU BASKI İNSANİ YARDIMI HEDEF ALIYOR

Filistin İnisiyatifi Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Orhan Korkmaz’a yönelik tutuklama ve iade sürecinin evrensel insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle çeliştiğini belirtti:

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“İsrail’in talepleri sizin yasalarınıza, sizin davalarınıza dönüşmemeli. İnsani yardım faaliyeti yürüten insanların hukuksuz suçlamalarla karşı karşıya bırakılması, yalnızca Korkmaz’ı değil, tüm insani yardım kuruluşları ve yardım gönüllülerini hedef alan bir baskıdır. Bu sürecin insani yardım çalışanlarını sindirmesine izin verilmemeli. Türkiye’deki ve uluslararası kamuoyundaki tüm aktörleri, sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili ülkelerin diplomatik temsilciliklerini harekete geçmeye çağırıyoruz. Orhan Korkmaz’ın serbest bırakılması için gerekli girişimler yapılmalı. Bu dava, evrensel insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerinin sözde kalmadığını göstermek açısından önem taşıyor.”

3 çocuğumuz babalarını bekliyor

Eşinin Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gıda, içme suyu, çadır ve sıcak yemek ulaştırılması için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Damla Korkmaz, bu bekleyişin kendilerini tükettiğini söyledi: “3 çocuğumuz, babalarını bekliyor. Onların karşısında güçlü durmaya, onları teselli etmeye çalışıyorum. Ancak ayrılık yordu, bekleyiş bizi tüketti. Tek hayalimiz ailemizin yeniden bir araya gelmesi. Eşimin Türkiye'ye dönmesi için gerekli diplomatik girişimlerin yapılmasını istiyorum.”

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