Gökmen Çiçek Şanlıurfa Valiliğine, Recep Soytürk Kayseri Valiliğine, Mustafa Masatlı Tekirdağ Valiliğine, Ali Hamza Pehlivan Hatay Valiliğine, Kemal Ceber Balıkesir Valiliğine, Tuncay Akkoyun Gaziantep Valiliğine, Süleyman Elban Mardin Valiliğine, İsmail Ustaoğlu İzmir Valiliğine, Abdullah Köklü Kars Valiliğine, Ahmet Süheyl Üçer Tokat Valiliğine, Ekrem Canalp Sakarya Valiliğine, Yunus Sezer Batman Valiliğine, Ahmet Karakaya Edirne Valiliğine atandı. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürü oldu.
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