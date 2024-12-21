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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine' ilişkin açıklama: Bizi memnun eder

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine' ilişkin açıklama: Bizi memnun eder

00:1221/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yapacağı ziyarete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli,
"Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var."
yanıtını verdi.
2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki
"Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye"
yazısını gösteren Bahçeli,
"Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur."
diye konuştu.


#MHP
#Devlet Bahçeli
#DEM Parti
#İmralı

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