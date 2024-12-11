İmralı için uygun gün belirlenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığının bütçesinin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu’na girişi öncesinde DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin açıklama yaptı. DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin daha önce yaptığı “Makul bir süre içinde cevap verilecek” ifadeleri hatırlatılarak “Makul süre doldu mu?” sorusuna Tunç, şu karşılığı verdi: “Başvuru dilekçesi 26 Kasım'daydı. O zaman da sizlere söylediğim gibi ‘Değerlendiriyoruz’ demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz.”