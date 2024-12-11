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İmralı için uygun gün belirlenecek

İmralı için uygun gün belirlenecek

Uğur Duyan
04:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığının bütçesinin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu’na girişi öncesinde DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin açıklama yaptı. DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin daha önce yaptığı “Makul bir süre içinde cevap verilecek” ifadeleri hatırlatılarak “Makul süre doldu mu?” sorusuna Tunç, şu karşılığı verdi: “Başvuru dilekçesi 26 Kasım'daydı. O zaman da sizlere söylediğim gibi ‘Değerlendiriyoruz’ demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz.”


ÇIPLAK ARAMA DOĞRU DEĞİL

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail protestoları sonrasında gözaltına alınan öğrencilerin çıplak aramaya maruz kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Tunç, Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı. Tunç, Marmara Kadın kapalı İnfaz Kurumu'ndaki iddialara ilişkin, kötü muamele yaşanmadığını belirterek "Kuruma girişte ceza infaz kurumlarına yönetimiyle ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında uygulanan gerçekleştirilmiş olup çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değildir" diye konuştu.


#Adalet Bakanlığı
#DEM Parti
#İmralı

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