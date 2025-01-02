TBMM'de tarihi gün: DEM heyeti ziyaretlere başladı

Türk siyasetinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. DEM Parti İmralı heyetinin TBMM ziyaretleri başladı. Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

DEM Partili Önder görüşme sonrası, "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u, yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Bir genel değerlendirme yaptık. Sayın Bahçeli ile devam edecek bu. Sanırım pazartesi Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Zamanlaması bu randevularla şekillenir. Bütün ziyaretler sonrası heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız. Görüşme iyi geçti, umutluyuz" dedi.