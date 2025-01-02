Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
TBMM'de tarihi gün: DEM heyeti ziyaretlere başladı

TBMM'de tarihi gün: DEM heyeti ziyaretlere başladı

Semih Kara
Semih Kara
10:542/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
DEM heyeti MHP lideri Bahçeli ile görüştü.
DEM heyeti MHP lideri Bahçeli ile görüştü.

DEM Parti'nin İmralı heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme 40 dakika sürdü.

Türk siyasetinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. DEM Parti İmralı heyetinin TBMM ziyaretleri başladı. Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.


"Bütün partileri ziyaret edeceğiz"

DEM Partili Önder görüşme sonrası, "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u, yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Bir genel değerlendirme yaptık. Sayın Bahçeli ile devam edecek bu. Sanırım pazartesi Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Zamanlaması bu randevularla şekillenir. Bütün ziyaretler sonrası heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız. Görüşme iyi geçti, umutluyuz" dedi.

Bahçeli'ye ziyaret


DEM Parti heyeti Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.


Bahçeli heyeti kapıda karşılarken görüşme 43 dakika sürdü.



#Devlet Bahçeli
#DEM Parti
#İmralı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrupa’ya vizesiz seyahat edilecek ülke sayısı 29’a yükseldi: Schengen bölgesine Bulgaristan ve Romanya dahil oldu