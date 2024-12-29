DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası ilk açıklama: Öcalan'dan 'hazırım' çağrısı

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüştü.
Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmek tarihi bir sorumluluktur. Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM'dir." denildi. Açıklamaya göre Öcalan "Pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir" dedi.
İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan 4,5 yıl aranın ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.
DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası ilk açıklama yapıldı.
"Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım"
"Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım"
Açıklamada Öcalan'ın
"Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmek tarihi bir sorumluluktur. Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM'dir. Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım."
sözlerine yer verildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Basına ve kamuoyuna; İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi. Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir.
"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. -Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır. -Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir. -Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. -Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. -Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."
Kamuoyuna saygılarımızla,
29 Aralık 2024 Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder"
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