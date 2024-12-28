Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
DEM Parti: Öcalan ile görüşmenin detaylarını yarın paylaşacağız

DEM Parti: Öcalan ile görüşmenin detaylarını yarın paylaşacağız

19:5328/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, PKK elebaşı Öcalan ile İmralı'da görüştü.
Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, PKK elebaşı Öcalan ile İmralı'da görüştü.

DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine Adalet Bakanlığından onay çıkmış, Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder bugün İmralı'ya gitmişti. DEM Parti, Öcalan ile yapılan görüşmenin içeriğini yarın kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a 'silah bırakma ve örgütü lağvetme' çağrısı yapmıştı.

DEM Parti teröristbaşı Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Öcalan' çağrısı ile ilgili "22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, DEM Parti'nin görüşme talebini yeniden gündeme getirmesi sonrası ise, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" demişti.

DEM Parti'ye İmralı izni: Önder ile Buldan Öcalan'ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün DEM Partili vekillere terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmeleri için izin verildiğini açıklamıştı.

Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, bugün İmralı'ya giderek Öcalan ile görüştü.

"Öcalan ile görüşmenin detaylarını yarın paylaşacağız"

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Öcalan ile yapılan görüşmenin içeriğini yarın kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.



#DEM Parti
#Abdullah Öcalan
#PKK
#İmralı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK SON DAKİKA DUYURDU: "Emekliliğim iptal edildi" durumuyla karşılaşabilirsiniz!