DEM Parti İmralı'dan önce CHP'nin kapısını çaldı

"En son CHP ile görüştük. Ev sahipliklerinden dolayı CHP ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. CHP Türkiye'nin kurucu partisidir. Kayyum gündemimizdeydi. Kayyum Türkiye'de bit yönetim rejimine dönüşüyor. Böyle giderse sadece yerel yönetimlerle sınırlı kalan bir hal olmayacak. Bu mesele sadece DEM Parti'nin değil, hepimizin meselesidir. "