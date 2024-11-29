DEM Parti İmralı'dan önce CHP'nin kapısını çaldı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Hatimoğulları ve Bakırhan’ı, Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin kapıda karşıladı.
Daha sonra Özel ile buluşan Bakırhan ve Hatimoğulları, fotoğraf çekiminin ardından toplantı salonuna geçti.
CHP Lideri Özel’e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısının düzenlendi.
İlk olarak söz alan Bakırhan şu ifadeleri kullandı:
DEM Parti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Öcalan' çağrısı ile ilgili "22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.