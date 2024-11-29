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DEM Parti İmralı'dan önce CHP'nin kapısını çaldı

DEM Parti İmralı'dan önce CHP'nin kapısını çaldı

Lokman Özdemir
17:3429/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. DEM Parti geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Hatimoğulları ve Bakırhan’ı, Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin kapıda karşıladı.



2 saat sürdü


Daha sonra Özel ile buluşan Bakırhan ve Hatimoğulları, fotoğraf çekiminin ardından toplantı salonuna geçti.


CHP Lideri Özel’e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti.


Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısının düzenlendi.



İlk olarak söz alan Bakırhan şu ifadeleri kullandı:


"En son CHP ile görüştük. Ev sahipliklerinden dolayı CHP ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. CHP Türkiye'nin kurucu partisidir. Kayyum gündemimizdeydi. Kayyum Türkiye'de bit yönetim rejimine dönüşüyor. Böyle giderse sadece yerel yönetimlerle sınırlı kalan bir hal olmayacak. Bu mesele sadece DEM Parti'nin değil, hepimizin meselesidir. "


Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulunmuşlardı


DEM Parti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.


MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Öcalan' çağrısı ile ilgili "22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

#DEM Parti
#CHP
#Tülay Hatimoğulları

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