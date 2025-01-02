Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüşme sona erdi: DEM Parti'den İlk açıklama geldi

DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.
Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Bugün MHP lideri Bahçeli ile de görüşmesi beklenen heyetin pazartesi günü AK Parti ve CHP'yi de ziyaret edeceği belirtildi.
Türk siyasetinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İlk ziyaret TBMM Başkanı'na
DEM Parti İmralı heyetinin TBMM ziyaretleri başladı. Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet başkan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
AK Parti'ye ziyaret pazartesi
DEM Partili Önder görüşme sonrası,
"Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u, yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Bir genel değerlendirme yaptık. Sayın Bahçeli ile devam edecek bu. Sanırım pazartesi Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Zamanlaması bu randevularla şekillenir. Bütün ziyaretler sonrası heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız. Görüşme iyi geçti, umutluyuz"
dedi.
Bahçeli ile de görüşülecek
DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi parti liderleriyle görüşmek için AK Parti, CHP ve MHP başta olmak üzere siyasi partilerden randevu isteyeceğini açıklamıştı.
DEM Parti'nden bugün yapılan açıklamada da,
"Heyetimiz bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir"
denildi. Açıklamada bugün saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve saat 15.00'te de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya gelineceği kaydedildi.
DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:
"28 Aralık’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk’ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir. Buldan, Önder ve Türk’ten oluşan heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK’lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir. İmralı’daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır. "
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