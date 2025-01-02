Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüşme sona erdi: DEM Parti'den İlk açıklama geldi

"28 Aralık’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk’ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir. Buldan, Önder ve Türk’ten oluşan heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK’lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir. İmralı’daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır. "