CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp partiden ihraç ediliyor

CHP kongresinde il ve ilçe delegeleriyle tartışan CHP'li İnan Akgün Alp'in bileti kesildi.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. Alp'in ilçe kongresinde il başkanıyla küfürleştiği iddia edilmişti.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Parti Meclisi toplantısında kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Alp'in CHP Sarıkamış ilçe kongresinde il başkanı ile bir tartışma yaşadığı ve orada il başkanına yönelik ifadeleri, "eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle" parti disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.
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