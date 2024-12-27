Özgür Özel'den kendi vekiline hakaretler: Kendini kaybetti 'terbiyesiz adam' diye bağırdı

CHP Kapalı Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özel'in Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile tartıştığı iler sürüldü.
Önceki gün gerçekleştirilen CHP Kapalı Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in milletvekilleriyle tartışma yaşadığı öğrenildi. Özgür Özel’in CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a, "Terbiyesiz adam" diye bağırdığı öne sürüldü.
CHP Kapalı Grup Toplantısı’nda
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol konuşurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bilgisayarıyla ilgilenince ortalık gerildi. Bunun üzerine Milletvekili Gürsel Erol’un Özgür Özel’e seslenerek, "Sayın Genel Başkan bizi dinliyor musunuz?"
dediği öğrenildi.
ÖZEL KENDİNİ KAYBETTİ
ÖZEL KENDİNİ KAYBETTİ
Bu söz üzerine salonda derin bir sessizlik oluştu. Sessizliği kısa süre sonra Özel’in bağırma sesleri bozdu.
Özel, Milletvekili Gürsel Erol’a, "Sen bir genel başkanla böyle konuşamazsın. Karşında genel başkan var. Terbiyesiz adam"
diyerek bağırdı.
Erol ise bunun üzerine
, "Beni yanlış anladınız, bilgisayar ile uğraşınca sormak istedim"
diye karşılık verdi. Özel, sakinleşmek yerine iyice gerildi. Özel, Erol’a tepki göstermeye devam ederek,
“Benimle böyle konuşamazsın”
şeklinde bağırmaya devam etti. Gerilimin büyüdüğünü gören Erol sakinleştirmek için
"Haklısınız özür dilerim"
diyerek tartışmayı bitirdi.
Toplantıdaki vekiller yaşananları şaşkınlık ile izlerken, bazı vekiller birbirlerine bakarak,
"Genel Başkanımız neden bu kadar gergin"
diye sordu.
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