Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Özgür Özel'den kendi vekiline hakaretler: Kendini kaybetti 'terbiyesiz adam' diye bağırdı

Özgür Özel'den kendi vekiline hakaretler: Kendini kaybetti 'terbiyesiz adam' diye bağırdı

13:1327/12/2024, Cuma
Diğer
Sonraki haber
CHP Kapalı Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özel'in Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile tartıştığı iler sürüldü.
CHP Kapalı Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özel'in Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile tartıştığı iler sürüldü.

Önceki gün gerçekleştirilen CHP Kapalı Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in milletvekilleriyle tartışma yaşadığı öğrenildi. Özgür Özel’in CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a, "Terbiyesiz adam" diye bağırdığı öne sürüldü.

CHP Kapalı Grup Toplantısı’nda
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol konuşurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bilgisayarıyla ilgilenince ortalık gerildi. Bunun üzerine Milletvekili Gürsel Erol’un Özgür Özel’e seslenerek, "Sayın Genel Başkan bizi dinliyor musunuz?"
dediği öğrenildi.

ÖZEL KENDİNİ KAYBETTİ

Bu söz üzerine salonda derin bir sessizlik oluştu. Sessizliği kısa süre sonra Özel’in bağırma sesleri bozdu.
Özel, Milletvekili Gürsel Erol’a, "Sen bir genel başkanla böyle konuşamazsın. Karşında genel başkan var. Terbiyesiz adam"
diyerek bağırdı.

Erol ise bunun üzerine
, "Beni yanlış anladınız, bilgisayar ile uğraşınca sormak istedim"
diye karşılık verdi. Özel, sakinleşmek yerine iyice gerildi. Özel, Erol’a tepki göstermeye devam ederek,
“Benimle böyle konuşamazsın”
şeklinde bağırmaya devam etti. Gerilimin büyüdüğünü gören Erol sakinleştirmek için
"Haklısınız özür dilerim"
diyerek tartışmayı bitirdi.

Toplantıdaki vekiller yaşananları şaşkınlık ile izlerken, bazı vekiller birbirlerine bakarak,
"Genel Başkanımız neden bu kadar gergin"
diye sordu.

#Özgür Özel
#CHP
#Gürsel Erol

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER! Açıklama geldi: Kademeli emeklilik çıkacak mı, onaylanacak mı?