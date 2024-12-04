Özgür Özel para kulelerini savundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul il binası alınırken avukatlık bürosunda kaydedilmiş para kulesi görüntülerine kürsüden yaptığı “para kulesi” ile cevap verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomik kriz gündemini saptırma hedefi olduğunu iddia eden Özel, kürsüde Bahçeli'nin konuşma metnini de yırttı. Türk Lirası'nın alım gücüne vurgu yapmak için 2009 yılında ortalama bir aracın 26 bin TL olduğunu, günümüzde ise 1 milyon 800 bin TL olduğunu söyleyen Özel, “Devlet Bey'e hediyem olsun” diyerek, kürsünün altından valiz çıkarıp gösterdi. Valizin içinden çıkarttığı örnek paralarla kule de yapan Özel, CHP'nin İstanbul il binası alınırken çekildiği ortaya çıkan para sayma görüntüleri hakkında konuştu. Konuşmasının bu bölümünde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özel, “Erdoğan, ‘Para kulelerinin hesabını ver’ dedi. İstanbul'a bir il binası satın alacağız, parasını ödeyeceğiz. Cümle alem biliyor ki Türkiye'de şu kadarını bankaya, bu kadarını elden vermezsen binayı vermem diyor. Biz partiyiz, ne vergiyle işimiz olur ne bir şeyle” ifadelerini kullandı.