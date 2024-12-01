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Avukatları aşağılayan Özgür Özel'e Ankara 2 No'lu Baro'dan kınama

Avukatları aşağılayan Özgür Özel'e Ankara 2 No'lu Baro'dan kınama

19:061/12/2024, Pazar
G: 1/12/2024, Pazar
AA
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Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Ağdemir, Özgür Özel'in avukatları aşağılayan sözlerini kınayan bir açıklama yayınladı.
Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Ağdemir, Özgür Özel'in avukatları aşağılayan sözlerini kınayan bir açıklama yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldığı açıklamasında, "Savcılığı bırak, avukatlık yap..." diye konuştu. Bu sözler avukat camiasında infiale neden olurken, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, Özel'in sözlerini kınadı.

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözleriyle ilgili açıklama yazılı açıklama yaptı.

Özel'e Ankara 2 No'lu Baro'dan kınama

Özel'in, Gürlek hakkında kullandığı,
"... Savcılığı bırak, avukatlık yap..."
şeklindeki ifadeleri kınayan Ağdemir, avukatlığın, hukukun üstünlüğünü savunan, bireylerin haklarını ve özgürlüklerini koruma görevi üstlenen, toplumun adalet duygusunun teminatı olan kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

"Avukatlığı küçümsüyor, yanlış bir algı oluşturuyor"

Başkan Ağdemir, şunları kaydetti:

"Siyasi tartışmaların gündemine mesleğimizin araçsallaştırılarak alınması, avukatlık mesleğinin onuruna ve toplumsal itibarına zarar vermektedir. Bu tür açıklamalar, avukatların ve yargının tüm unsurlarının fedakarca yürüttüğü çalışmaların görmezden gelinmesi anlamına gelir ve hukuk devleti anlayışına gölge düşürür. Sayın Özel'in açıklamalarında kullandığı üslup, avukatlık mesleğini küçümser niteliktedir ve toplumda avukatların rolüne dair yanlış bir algı oluşturma tehlikesi taşımaktadır."

Özel ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında,
"Ben kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün."
ifadelerini kullanmıştı.



#Özgür Özel
#Akın Gürlek
#Ankara 2 No'lu Baro
#Gökhan Ağdemir

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