Terörist cenazesine katılmak normalmiş

Özel’den önce kürsüye çıkan İmamoğlu yerel seçimlerde elde ettikleri başarının kendilerine iktidarın yolunu açtığını, iktidara ise uyarı olduğunu iddia etti. Tüm vatandaşları eşit gördüklerini, tüm topluma daha fazla hissettireceklerini vurgulayan İmamoğlu, "Kendi içinde fikir tartışmaları yaşayan ama asla yol arkadaşlığı duygusunu yitirmeyen, dayanışma kültürü çok güçlü büyük bir aile olduğumuzu hissettiren tutum ve tavırları gösterdiğimiz takdirde bu millet bize oy vermeye hazırdır ve nazırdır. Bundan sonraki seçimi kaybedeceksek bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır. Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir" diye konuştu.