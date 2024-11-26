Terörist cenazesine katılmak normalmiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP lideri Özgür Özel’in kayyum atanan CHP’li Esenyurt ve Ovacık belediyelerine sahip çıkarken terörist cenazelerine katılmayı ısrarla normalleştirmeye çalışması dikkat çekti: Bir kez daha ısrarla söyleyelim taziye ölüye değil, diriye verilir. Hiçbir anne ve baba, evladının geçmişte işlediği bir suçtan, evladının ölümünden sonra sorumlu tutulamaz. Özgür Özel “Taziye ölüye değil, diriye yapılır” şeklinde ilk açıklamasını sosyal medyada, Ovacık ve Tunceli belediyelerine PKK ilişkileri nedeniyle kayyum atandığı 22 Kasım’da yaptı. Özel, hem cumartesi ve pazar günü katıldığı programlarda hem de CHP İl Başkanları Toplantısı'nda bu sözlerini tekrarladı. Özel, 30 Ağustos’ta kılıçlı korsan yemin töreni düzenledikleri için haklarında disiplin soruşturması açılan teğmenlere de sahip çıktı: Onları yanı başımızda tutacağız, madden ve manen sahip çıkacağız ve gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal’in askerlerini Mustafa Kemal’in ordusuna geri kazandıracağız, söz veriyoruz.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da bir araya gelen İl Başkanlarına konuştu. Özel, daha önce sosyal medyadan, hafta sonu da katıldığı programlarda yaptığı gibi terör iltisakları nedeniyle görevden alınan Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına sahip çıktı. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün PKK'lı bir teröristin cenazesine katılmasını normalleştiren Özel, "Bir kere şunu bir kez daha ısrarla söyleyelim taziye ölüye değil, diriye verilir. Hiçbir anne ve baba, evladının geçmişte işlediği bir suçtan evladının ölümünden sonra sorumlu tutulamaz" diye konuştu.
Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından mezuniyet töreninde okudukları korsan yemin nedeniyle, 'ihraç talebiyle' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlere de sahip çıktı. "Bir kez daha uyarıyoruz ki, bu işleri bırakın” diyen Özel, “Böyle kararlar alıp bu milleti kutuplaştırmayın, kavga ettirmeyi bırakın. Velev ki bu teğmenlere; yapmamalısınız, yapmayınız ama dokundunuz ve görevlerinden uzaklaştırdınız. Biz CHP olarak o teğmenlere teker teker sahip çıkacağız. Onları yanı başımızda tutacağız, kendi arzuları olduğu müddetçe madden ve manen onlara sahip çıkacağız ve gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal’in askerlerini Mustafa Kemal’in ordusuna geri kazandıracağız, söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaybedersek beceriksizlikten
Özel’den önce kürsüye çıkan İmamoğlu yerel seçimlerde elde ettikleri başarının kendilerine iktidarın yolunu açtığını, iktidara ise uyarı olduğunu iddia etti. Tüm vatandaşları eşit gördüklerini, tüm topluma daha fazla hissettireceklerini vurgulayan İmamoğlu, "Kendi içinde fikir tartışmaları yaşayan ama asla yol arkadaşlığı duygusunu yitirmeyen, dayanışma kültürü çok güçlü büyük bir aile olduğumuzu hissettiren tutum ve tavırları gösterdiğimiz takdirde bu millet bize oy vermeye hazırdır ve nazırdır. Bundan sonraki seçimi kaybedeceksek bizler kaybederiz. Kaybettiğimiz sürecin tek sebebi vardır. Basiretsizliğimiz, beceriksizliğimiz, tembelliğimiz olabilir" diye konuştu.
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