Özgür Özel yerine kayyum atanan CHP'li başkanın terörist cenazesine gitmesini savundu: Taziye ölüye değil diriye yapılır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör iltisakı nedeniyle görevden alınan Mustafa Sarıgül'e arka çıktı.
İçişleri Bakanlığı, Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün terör iltisakı nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum kararının 'Sarıgül'ün terörist cenazesine gittiği' gerekçesiyle alındığını söyledi. "Taziye ölüye değil, diriye yapılır." diyerek Sarıgül'ün terörist cenaze gitmesine arka çıkan Özel, "Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler" dedi.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İki belediye başkanı da terör iltisaklı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı hatırlatıldı.
Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'e ilişkin yapılan açıklamada,
"Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."
denildi.
Bakanlığın kayyum kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından bir açıklama yaptı.
Terörist cenazesine gitmesini savundu: Taziye ölüye değil diriye yapılır
CHP'li Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreninin, 2022’de dava konusu yapıldığını ve 2024’te suç sayıldığını belirten Özel,
"Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler...
" ifadelerini kullandı.
Kararı 'hükümsüz olarak' niteleyen Özel,
"Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."
dedi.
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