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Özgür Özel tutuklanan Nasuh Mahruki'ye arka çıktı: Karar acilen kaldırılmalı

Özgür Özel tutuklanan Nasuh Mahruki'ye arka çıktı: Karar acilen kaldırılmalı

Hüseyin Berk
18:2620/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Özgür Özel - Nasuh Mahruki
Özgür Özel - Nasuh Mahruki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Ölülere oy kullandırıldı' deyip YSK'yı tehdit ettiği için tutuklanan AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye destek verdi. "Bu tutuklama kararı acilen kaldırılmalıdır" diyen Özel, "Ülkemiz kimsenin yazdığı sözden tutuklanmadığı bir demokrasiye kavuşacaktır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine yollandı.

Özgür Özel, Mahruki'ye arka çıktı

CHP Genel Başkanı Özel, devlet kurumlarını hedef alan ve YSK Başkanı Ahmet Yener'i tehdit eden Mahruki'nin tutuklanmasına karşı çıktı

X hesabından paylaşım yapan Özel,
"Nasuh Mahruki'nin attığı twitler gerekçe gösterilerek tutuklanması, siyasallaşan adaletin geldiği boyutu göstermektedir. Bu tutuklama kararı acilen kaldırılmalıdır. Ülkemiz, eninde sonunda kimsenin söylediği sözden ya da yazdığı sözcükten tutuklanmadığı bir demokrasiye kavuşacaktır. Mücadelemiz o güzel günler içindir."
ifadelerini kullandı.

Mahruki ne demişti?

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararında, Mahruki'nin X adlı sosyal medya uygulamasındaki kendisine ait olduğunu kabul ettiği hesabından, toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen seçmen kayıtları, yabancılara vatandaşlık verilmesi, yapılan ve yapılacak seçim işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili devletin kurum ve organları tarafından usulsüzlükler yapıldığı, ölülere oy kullandırıldığı, sayısız yabancıya vatandaşlık verildiği gibi kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı anlatıldı.

Sosyal medya hesabından sık sık devleti, kurumları hedef gösteren, siyasilere ve muhafazakar vatandaşlara hakaretler savuran, son olarak da vatandaşları 'ayaklanmaya çağıran' dağcı Nasuh Mahruki'nin son paylaşımı ise şöyleydi:



#Özgür Özel
#Nasuh Mahruki
#Tutuklama
#CHP

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