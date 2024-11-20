Özgür Özel tutuklanan Nasuh Mahruki'ye arka çıktı: Karar acilen kaldırılmalı

"Nasuh Mahruki'nin attığı twitler gerekçe gösterilerek tutuklanması, siyasallaşan adaletin geldiği boyutu göstermektedir. Bu tutuklama kararı acilen kaldırılmalıdır. Ülkemiz, eninde sonunda kimsenin söylediği sözden ya da yazdığı sözcükten tutuklanmadığı bir demokrasiye kavuşacaktır. Mücadelemiz o güzel günler içindir."

"Nasuh Mahruki'nin attığı twitler gerekçe gösterilerek tutuklanması, siyasallaşan adaletin geldiği boyutu göstermektedir. Bu tutuklama kararı acilen kaldırılmalıdır. Ülkemiz, eninde sonunda kimsenin söylediği sözden ya da yazdığı sözcükten tutuklanmadığı bir demokrasiye kavuşacaktır. Mücadelemiz o güzel günler içindir."

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararında, Mahruki'nin X adlı sosyal medya uygulamasındaki kendisine ait olduğunu kabul ettiği hesabından, toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen seçmen kayıtları, yabancılara vatandaşlık verilmesi, yapılan ve yapılacak seçim işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili devletin kurum ve organları tarafından usulsüzlükler yapıldığı, ölülere oy kullandırıldığı, sayısız yabancıya vatandaşlık verildiği gibi kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı anlatıldı.