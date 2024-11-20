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'Ölülere oy kullandırıldı' deyip YSK'yı tehdit eden Nasuh Mahruki tutuklandı

'Ölülere oy kullandırıldı' deyip YSK'yı tehdit eden Nasuh Mahruki tutuklandı

12:1720/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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YSK üyelerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı.
YSK üyelerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı.

Sosyal medyada devlet kurumlarını hedef alan ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini tehdit eden Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.


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'Ölülere oy kullandırıldı' deyip YSK'yı tehdit eden Nasuh Mahruki tutuklandı
Gündem / Politika
20 Kasım, Çarşamba

Mahruki tutuklandı

Akut Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.



YSK'yı tehdit etmişti

YSK Başkanı Ahmet Yener'in
"Artık dünyada değişim, gelişim, teknoloji en üst düzeyde kullaniliyor. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde"
açıklamasında bulunmuştu.

Nasuh Mahruki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini yargılamakla tehdit edip, hükümetin ölülere oy kullandırdığını iddia etmişti.


Muhafazakar kapalı vatandaşları, devleti ve kurumları hedef gösteren Mahruki, son olarak vatandaşları 'ayaklanmaya' çağırmıştı.


Nasuh Mahruki ne demişti?


#AKUT
#Nasuh Mahruki
#adliye

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