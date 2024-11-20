AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'lilerin Bakan Yerlikaya'yı engellemesine tepki: Mecliste eşkiyalık kabul edilemez
Halil Akkoç
11:5920/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’li milletvekillerinin Bakan Yerlikaya’yı engellemeye çalışmasına tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan arbedeye ilişkin, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır.
Bu saldırıyı lanetliyoruz.
Mecliste eşkiyalık kabul edilemez.
Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır.
CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'lilerin Bakan Yerlikaya'yı engellemesine tepki: Mecliste eşkiyalık kabul edilemez
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.