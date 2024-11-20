AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'lilerin Bakan Yerlikaya'yı engellemesine tepki: Mecliste eşkiyalık kabul edilemez

Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır.