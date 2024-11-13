'Ölülere oy kullandırıldı' deyip YSK'yı tehdit etmişti: Nasuh Mahruki aranıyor

Sosyal medya hesabından sık sık devleti, kurumları hedef gösteren, siyasilere ve muhafazakar vatandaşlara hakaretler savuran, son olarak da vatandaşları 'ayaklanmaya çağıran' dağcı Nasuh Mahruki aranıyor. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini yargılamakla tehdit eden Mahruki, hükümetin ölülere oy kullandırdığını da iddia etmişti.
ABD'de seçimlerini yerinde izleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Washington'da seçimlerin rahat ve demokratik şekilde devam ettiğini belirterek buradaki gözlemlerini Türkiye'ye döndükten sonra kurulda değerlendirip, "ABD'deki seçim sistemlerinin bizdeki seçim sistemine yansıması ne olur değerlendirmesinde bulunacağız." açıklaması yapmıştı.
Yener ve YSK bu açıklama sonrasında sosyal medyada hedef gösterildi.
'Ölülere oy kullandırıldı' deyip YSK'yı tehdit etti
Dağcı Nasuh Mahruki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini yargılamakla tehdit edip, hükümetin ölülere oy kullandırdığını iddia etti.
Muhafazakar kapalı vatandaşları, devleti ve kurumları sık sık hedef gösteren Mahruki, son olarak vatandaşları 'ayaklanmaya' çağırdı.
Mahruki,emniyet ekiplerince aranıyor.