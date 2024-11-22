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Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

20:0322/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Terör iltisakları nedeniyle görevden alınan Cevdet Konak (solda) ve Mustafa Sarıgül.
Terör iltisakları nedeniyle görevden alınan Cevdet Konak (solda) ve Mustafa Sarıgül.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün 'terör iltisakları' nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,
Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldı duyuruldu.

Konak ve Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince görevden alındığı ifade edildi.

Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

"PKK terör örgütüne üye olmak..."

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın

a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."



#İçişleri Bakanlığı
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