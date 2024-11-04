Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında

‘terör örgütü propagandası yapmak'