Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:434/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Mardin Büyükşehir, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti belediyelerine yeni görevlendirme yapıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman ve Halfeti Belediyelerine görevlendirme yapıldı. DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ve DEM Partili Batman Belediyesi Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı. Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp, Mardin Belediyesi'ne Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı. İçişleri Bakanlığı, 3 ismin de terör örgütüyle bağlantılı olduğunu açıkladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesine kayyum atandı.
Ahmet Türk'ün yerine Tuncay Akkoyun görevlendirildi
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında
‘terör örgütü propagandası yapmak'
suçundan davasının devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Gülistan Sönük'ün yerine Ekrem Canalp getirildi
Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında
‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak'
suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Belediyede güvenlik önlemleri alındı
İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Vali Ekrem Canalp belediye binasına gelirken çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Mehmet Karayılan'ın yerine Hakan Başoğlu görevlendirildi
Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında
‘silahlı terör örgütüne üye olma'
suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet Karayılan'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mehmet Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Üç isim de terörle bağlantılı
İçişleri Bakanlığı, görevden alma kararlarına ilişkin detayları açıklarken 3 ismin de terör örgütüyle bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.
Mardin Valiliği: Gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı
Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
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