Meydan şoku: Mitingi bile beceremediniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dönük 'yönetememe' eleştirileri CHP'nin kampın ikinci gününde sürdü. Özel'in CHP örgütünü idare edemediği, planlama ve zamanlamanın yanı sıra koordinasyon süreçlerinde de eksik kaldığı vekillerce açıktan dile getirildi.





İMKANSIZ BİR İŞE KALKIŞTINIZ

Vekiller Özel'e, 'tüm süreci İstanbul İl Başkanlığı'na bırakmasının hata olduğunu' söyledi. Muhalefet, "Ülke genelinde 411 belediyenin kontrolü bizde ama siz anlık bir karar alarak, bir günde yapılması imkansız bir işe kalkıştınız. Milletvekilleri dahi alana zor geldi. Belediye başkanlarına ‘mitinge gelin’ çağrısı yapmak yerine ‘mitinge üyelerimizi getirin’ talimatı vermeliydiniz. Mitingi kampın son günü yapsaydık. Süreci geniş bir zamana yayarak, daha etkili olabilirdik" eleştirisinde bulundu.





TALİMAT GEÇ VERİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir milletvekili, "Mitinge 50 bin kişinin gelmesini beklerken, sadece 3 bin 500 kişiyi toplayabildiniz" diyerek, Özel'in örgüt üzerinde etkisini sorguladı. "Örgütün tüm illerden olmasa bile civar illerden İstanbul'a gelmesini bile sağlayamadınız" diyen vekiller, "Genel Merkez, zamanlamada, planlamada ve koordinasyonda yetersiz. Tüm hata İstanbul İl Başkanlığı’nda değil, ilçe başkanlıklarına ve civar illere geç talimat veren yönetimde" eleştirisini getirdi.





İMAMOĞLU DESTEK VERMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Özgür Çelik'in, 'İmamoğlu'nun fikrini almadan Özel'in talimatıyla miting yerini değiştirdiği' bildirildi. Bu karar sonrasında İBB Başkanı'nın Çelik'e karşı cephe almak adına gerekli desteği vermediği de kulislere yansıdı.





İZİN VERMEMELİYDİNİZ

Kampın ikinci gününde Çelik'in konuşma yapması da kapalı toplantı da eleştiri konusu oldu. Muhalif bir milletvekilinin, Özel'e; "Biz kampın ilk günü Özgür Çelik'in başarısız olduğunu size söyledik. Ancak siz Özgür Bey'in burada konuşma yapmasını izin verdiniz. İstanbul'un yarısının oyunu almış bir partinin mitingine bu kadar kişi geldi. Buradaki sorunu konuşmamız lazım" diyerek, tepkisini gösterdi.



















