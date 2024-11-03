Esenyurt CHP'yi böldü: Vekiller Özel'e 'yönetemiyorsun' dedi

CHP'nin 3 günlük milletvekili çalışma kampında, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, eteğindeki taşları döktü. Eleştirilerden en çok nasibini alan isim Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi oldu. CHP kaynakları, eleştirilerin büyük ölçüde derinleşen Esenyurt krizi ve Özel'in ‘yönetememe’ sorunu üzerinde yoğunlaştığını aktardı. Bugün tamamlanacak olan milletvekili kampının ilk gününde eleştiriler havada uçuştu. Özel'e 'AK Parti ile başlatılan normalleşme süreci' üzerinden eleştiriler getirildi. Kılıçdaroğlu yanlısı vekiller 'müzakere değil mücadele' çağrısında bulunarak, Özel'in politika üretemediğini savundu.





KENDİ TABANIMIZI GÖREMEDİK

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın vekiller başta olmak üzere 60 civarında vekil, Özel'in Esenyurt sürecini yönetmediğini ifade etti. Vekiller, "Esenyurt'ta düzenlenen 'Ahmet Özer'e destek mitinginde, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yetersiz kaldı" diyerek, "mitinge DEM Partililerin davet edilmesinin CHP'yi gölgede bıraktığını" söyledi. Muhalif kanattan bir vekil, "Mitingde kendi tabanımızı göremedik" ifadeleriyle Özel'e sitemde bulundu. İmamoğlu taraftarı vekiller ise, "250'ye yakın belediye başkanı mitinge gelmedi, bu durum 'meşruluk krizi' doğurabilir" endişesini dile getirdi.





İL ÖRGÜTÜ SÜRECİ YÖNETEMEDİ

İmamoğlu'na yakın vekiller, "Miting için vatandaşları önce Esenyurt Belediyesi önüne çağırdık sonra Cumhuriyet Meydanı’na. İlk kararımızdan geri adım atmamalıydık. Meydanda bizden çok DEM Partililer vardı. CHP il örgütü süreci yönetemedi. Bir miting bile yapamadık" dedi. Özel'in DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları ile kürsüye çıkması da milletvekilleri tarafından eleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve destekçilerine yakın olduğu belirtilen bir milletvekili, "Anadolu'daki milliyetçi ve muhafazakâr seçmen karşısında DEM Parti ile ortak mitingin kötü bir izlenim oluşturdu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.





ÖNCEKİ DÖNEMDEN FARKINIZ YOK

Özel'e yönelik bir diğer eleştiri de "Tüm kararlar, Genel Başkan tarafından alınıyor, partiye söz hakkı bırakılmıyor" şeklinde oldu. Özgür Özel ile ‘Zoom Cuntası’ içinde hareket eden ve önceki yıllarda Kılıçdaroğlu yönetiminde de yer alan bir vekil, "Kararlarınızı tek başınıza alıyorsunuz. Parti Meclisi ve Meclis Grubu’nu bilgilendirmiyorsunuz. Parti kurullarının kararlarıyla hareket etmiyorsunuz. 'Değişim' dediniz ama uygulamalarınızın Kemal Kılıçdaroğlu döneminden farkı yok" dedi.





KILIÇDAROĞLU'NA SAYGI GÖSTERIN

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gerektiği saygının gösterilmediği eleştirisi de toplantıdaki bir diğer kriz çıkartan konu başlığı oldu. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin sırasıyla söz alarak, "CHP'nin eski liderini koruyan 7 polise sağlanan 60 bin liralık yemek desteğinin kesilmesi kabul edilemez" görüşünü dile getirdi.



