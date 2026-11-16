Mardin’de kayıp olarak aranan çocuk bıçaklanmış halde bulundu

Mardin'de meşe odunu ateşinde üretilen karpuz çekirdeğine dünyanın dört bir yanından talip var

Mardin'in Dargeçit ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan karpuz çekirdeği, meşe odunu ateşinde kaya tuzu ve meşe külüyle haşlanıyor. Yöresel ürün İsveç, Almanya, İsviçre, Fransa ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelere gönderiliyor.