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DEM’li üç belediyeye kayyum

DEM’li üç belediyeye kayyum

04:005/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
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İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ı “terör örgütü bağlantıları” gerekçesiyle görevden aldı. Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp belediye başkanı vekili olarak görevlendirildi.

DEM Partili 3 belediye başkanı görevden alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, DEM Partili Batman Belediyesi Başkanı Gülistan Sönük ile Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınarak yerlerine kayyum atandı.


DEVAM EDEN DAVALARI NEDENİYLE

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün 6-8 Ekim davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olması suçundan 10 yıl hapis cezası alması, ‘terör örgütü propagandası yapmak ve üye olmak' suçlarından da devam eden davaları nedeniyle görevden alındığı belirtildi. Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.


Gülistan Sönük

SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, ‘terör örgütü propagandası yapmak ve üye olmak' soruşturmalarının devam etmesi nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.


Mehmet Karayılan

6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan da ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle görevden alındı. Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.


Mardin’de DEM’le el ele

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “terör örgütü bağlantısı” gerekçesiyle görevden alınan DEM Partili Ahmet Türk’e destek için Mardin’e gitti. Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde Ahmet Türk ve DEM Partililerle görüşen Özel, ardından parti otobüsüne çıkıp konuşma yaptı. Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi de eşlik etti. Konuşmaların ardından belediye önünde bekleyen grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu.



#dem
#siyaset
#İçişleri Bakanlığı
#kayyum

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