DEM Parti'den kayyum sonrası dikkat çeken hamle: Sokakları karıştıracaklar

"Bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve hiçbir komisyon çalışmasına katılmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, belediye eş başkanlarımız ve bütün seçilmişlerimizle beraber halkımızla beraber alanlarda, meydanlarda olacağız."