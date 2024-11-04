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DEM Parti'den kayyum sonrası dikkat çeken hamle: Sokakları karıştıracaklar

DEM Parti'den kayyum sonrası dikkat çeken hamle: Sokakları karıştıracaklar

15:384/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti belediye başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit kararı protesto etmek amacıyla bir hafta boyunca TBMM çalışmalarını boykot edeceklerini duyurdu. Koçyiğit sokak eylemlerinin sinyalini verdi.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atadığını açıkladı.


Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Türk
, Batman Belediye Başkanı
Gülistan Sönük
ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

DEM Parti'li
Gülüstan Kılıç Koçyiğit
, TBMM'de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.




"TBMM'de değil meydanlarda olacağız"


Partisinin Eş Genel Başkanlarının, Halkların Demokratik Kongresi'nin Genel Kurulu nedeniyle İstanbul'da olduğunu söyleyen Koçyiğit,
"Bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve hiçbir komisyon çalışmasına katılmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, belediye eş başkanlarımız ve bütün seçilmişlerimizle beraber halkımızla beraber alanlarda, meydanlarda olacağız."
dedi.



#Ahmet Türk
#DEM Parti
#Mardin
#TBMM

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