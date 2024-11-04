DEM'li belediyelere kayyum atandı ses CHP'den geldi

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu
DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanları terör bağlantıları nedeniyle görevlerinden alındı. Duruma ilk tepki ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi. Özel tehditler savururken, Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan İmamoğlu iktidarı hedef aldı. Çelik ise yapılanın 'darbe' olduğunu savundu.
DEM Partili belediyelerde terör bağlantıları nedeniyle gerçekleşen görevden uzaklaştırmalar sonucunda,
Mardin, Batman
ve
Halfeti
’de kayyum atamaları yapıldı.
Mardin Belediye Başkanı
Ahmet Türk
’ün yerine Mardin Valisi
Tuncay Akkoyun
, Batman Belediye Başkanı
Gülistan Sönük
'ün yerine Batman Valisi
Ekrem Canalp
, Halfeti Belediye Başkanı
Mehmet Karayılan
’ın yerine ise Halfeti Kaymakamı
Hakan Başoğlu
geçici olarak görevlendirildi.
Duruma ilk tepki gösteren ise CHP oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, terör iltisakı tespit edilen belediye başkanları yerine devleti hedef alarak tehditler savurdu.
Özel'den tehdit gibi açıklama
Özel'den tehdit gibi açıklama
Özgür Özel X hesabından yaptığı paylaşımda
'uyarıyorum'
diyerek açık açık tehdit etti.
Özel şu ifadeleri kullandı;
Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, Söylenenlere hiç kulak asmadan, Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, Söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır.
Devlet yönetimini suçladı
Devlet yönetimini suçladı
Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan İBB Başkanı İmamoğlu ise konuyla ilgili X paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz.
'Darbe' olduğunu savundu
'Darbe' olduğunu savundu
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik de paylaşım yaparak yapılanın
darbe
olduğunu iddia edip terör bağlantılı isimleri savunmaya geçti;
Çelik şunları yazdı;
Bu darbe demokrasiye yapılmıştır. Mardin, Batman ve Halfeti’de YSK’nın seçime girmesine izin verdiği, halkın da açık biçimde tercih ettiği Belediye Başkanlarının görevden el çektirilmesi demokrasiye vurulan yeni darbelerdir. 81 ilde, hangi görüşte olduğu fark etmeksizin, milletin iradesiyle göreve gelen başkanlar ve belediye meclis üyeleri, halkın temsilcileridir. Milletimizin elinden seçme hakkı ve egemenliğini almayı hedefleyen siyasal gaspçılığı hep birlikte yeneceğiz. Halkın iradesine sahip çıkacağız!
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