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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: 'Aileye bilgi vermeyin talimatı aldık'

14:55, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
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Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 2020 yılından bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında 21 Nisan 2026'da tutuklandı.

2020 yılında Tunceli’de kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve tutuklanan polis memuru İsmail Erzen’in ifadesinde, soruşturma sürecinde barajda yürütülen arama çalışmalarında, su altından çıkarılan malzemeler hakkında Gülistan Doku’nun ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını ileri sürdü.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli arasında bulunan dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen, ifadesinde soruşturmanın ilk dönemindeki arama çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erzen, Gülistan Doku soruşturmasında görev aldığı dönemde kendisine anormal gelen iki husus bulunduğunu belirterek, bunlardan ilkinin su altından çıkarılan malzemelerle ilgili aileye bilgi verilmemesi olduğunu belirterek, "Benim Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Bunu samimiyetle paylaşmak istiyorum. Birinci husus, ‘Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin’ denildi" dedi.

"Aileye bilgi verilmeyecek, Valilik bu süreci yönetecek"

Gülistan Doku ailesine, söz konusu malzemelerin bulunmasının ardından yaklaşık bir hafta ile 10 gün sonra bilgi verildiğini ifade eden Erzen, gecikmenin ailenin emniyete ve yürütülen çalışmalara duyduğu güveni azalttığını savunarak, "Gülistan’ın ailesi de bu sefer sanki bir delil uyduruluyormuş muamelesi yapmaya başladı ve emniyete ve yapılan çalışmalara olan güveni azaldı" dedi. Talimatın kim tarafından verildiği sorusuna ilişkin ise Erzen, "Geldiğimiz noktada da ortadadır. ‘Aileye bilgi verilmeyecek, Valilik bu süreci yönetecek’ şeklindeki talimatın kim tarafından verildiğini hatırlamıyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Gülistan Doku’ya ait olduğu değerlendirilen bir araç içi kamera görüntüsü"

Erzen, Gülistan Doku’ya ait olduğu değerlendirilen araç içi kamera görüntülerinin medyaya yansımasının da dikkat çekici ikinci tespit olduğunu ifadesinde dile getirdi. Köprü üzerinde söz konusu görüntülere ulaştıklarını ve görüntülerle ilgili tutanağı 1-2 gün içerisinde savcılığa ilettiklerini belirten İsmail Erzen, kayıtların kısa süre sonra medyada yayımlanmasının ardından emniyet şubesindeki personelin sorgulandığını vurgulayarak, "Biz köprü üzerinde Gülistan Doku’ya ait olduğu değerlendirilen bir araç içi kamera görüntüsüne ulaştık. Bu görüntü ve tutanağı bir iki gün içerisinde savcılığa ilettik. Akabinde hemen bu görüntü medyaya düşmüştü" şeklinde konuştu.

"Ben gerçekten anlam veremedim

Görüntülerin medyaya nasıl yansıdığı konusunda şubedeki personelin sorgulanmasına tepki gösterdiğini belirten Erzen, dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Arslan’a, "Biz şerefimizi, haysiyetimizi parayla satmayız" diyerek karşılık verdiğini söyledi. İfadesinde kendisine sorulan raporun hazırlanması konusuna da değinen Erzen, raporun düzenlenmesi ve bu konuda kimden talimat aldığı hususlarını net olarak hatırlamadığını belirterek, "Talimat dosyada bulunabilir. Ama dediğiniz gibi bu çok enteresan bir durumdur. Ben gerçekten anlam veremedim. Benim herhangi bir delil karartma ya da veri silme gibi bir konuya dahlim yoktur" diyerek hakkındaki iddialara karşı savunma yaptı.

"Kaybolmasının üzerinden yaklaşık altı yıl geçti"

Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 29 Ekim 2026 tarihinde başlatılan yedinci dalga operasyon kapsamında şimdiye kadar en az 39 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığını bildirdi. Soruşturmanın önceki altı operasyondan farklı bir yöntemle yürütüldüğünü belirten Çimen, şüphelilerin dosyaya eklenme aşamaları ve suç şüphesinin niteliğine göre sınıflandırıldığını, gözaltı işlemlerinin, soruşturmadaki şüphelerin giderilmesi amacıyla gerekli görüldükçe uygulandığını, yedinci dalga operasyonun sürdüğünü ve sonuçlarının Doku ailesi tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda maddi hakikate ulaşılacağına inandıklarını, operasyonun istatistiki sonuçlarına ilişkin kamuoyuna ayrıca bilgi vereceklerini ve Gülistan Doku’nun kaybolmasının üzerinden yaklaşık altı yıl geçmesine rağmen kendisine hâlâ ulaşılamazken, soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni ifadeler, arama sürecinin nasıl yürütüldüğü ve aileye bilgi akışının neden geciktirildiği konusundaki soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.


Başlıklar :gülistan dokuismail erzenali çimenertuğrul arslantuncelierzurum
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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: 'Aileye bilgi vermeyin talimatı aldık'
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 2020 yılından bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında 21 Nisan 2026'da tutuklandı.
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