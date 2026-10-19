Otomobilden inip ateş açtı: Kurşunların isabet ettiği vatandaş yaralandı

Tunceli'de endemik dağ sarımsağı sökenlere rekor ceza: Toplam 2 milyon 97 bin TL

Tunceli'de yalnızca o bölgede yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan koruma altındaki dağ sarımsağını doğadan izinsiz söken 3 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesildi.