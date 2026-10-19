Otomobilden inip ateş açtı: Kurşunların isabet ettiği vatandaş yaralandı
Tunceli’de Atatürk Mahallesi’ndeki eski adliye binasının bulunduğu bölgeye otomobiliyle gelen bir şahıs araçtan inerek bir kişiye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan vatandaş yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Şahıs daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Tunceli’de tabancayla ateş açılan O.A., ayağından yaralandı; kaçan şüpheli Ö.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Araçtan inip kurşun yağdırdı
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki eski adliye binasının yanında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bölgeye gelen Ö.Y., araçtan inerek O.A.’ya tabancayla ateş açtı. O.A. ayağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yakalanarak gözaltına alındı
Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri 7 boş kovan buldu. Şüpheli Ö.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.