Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni dalga: 12 şüpheli adliyede
10:39, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:40, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Sarıgül ailesiyle gündeme gelen kara para aklama soruşturmasında aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altınbaş ve Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aygün'ün de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.
Adliyeye sevk edildiler
Soruşturma kapsamında yapılan yeni tespitler doğrultusunda 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Sofu Altınbaş, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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