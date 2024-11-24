Özgür Özel'den bölücü dil: 'Alevilere ayrımcılık yapılıyor'

"Sünnilerin cami ihtiyaçları karşılanıyor. Her yere yeteri kadar cami yapılıyor. Personeli, imamı, müezzini devlet memuru olarak görev yapıyor. Tüm ihtiyaçları karşılanıyor ama aynı vergiyi veren (Aleviler) hizmet almaya geldiği zaman orada bir ayrımcılıkla karşılaşıyor."