Özgür Özel'den bölücü dil: 'Alevilere ayrımcılık yapılıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi vatandaşlara yönelik ayrımcılık yapıldığına ileri sürerek "Sünnilerin cami ihtiyaçları karşılanıyor, personelleri devlet memuru olarak atanıyor. Ancak aynı vergiyi ödeyen Alevi vatandaşlarımız bu konuda ayrımcılığa uğruyor" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı
toplumu ayrıştırmak adına geçmişte ortaya atılan bölücü fikirleri yeniden diriltmenin çabasına girişti.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu’na katılan Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç'un da katıldığı programda konuştu.
Özel, Alevi vatandaşlarla Sünni vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığını öne sürdü.
Sünni vatandaşların cami ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Özel, aynı durumun Alevi vatandaşlar açısından yaşanmadığını iddia etti.
"Sünnilerin cami ihtiyaçları karşılanıyor"
Özel,
"Sünnilerin cami ihtiyaçları karşılanıyor. Her yere yeteri kadar cami yapılıyor. Personeli, imamı, müezzini devlet memuru olarak görev yapıyor. Tüm ihtiyaçları karşılanıyor ama aynı vergiyi veren (Aleviler) hizmet almaya geldiği zaman orada bir ayrımcılıkla karşılaşıyor."
dedi.
Sözlerine devam eden Özel, daha sonra cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmasına tepki gösterdi.