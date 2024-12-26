CHP, kılıç çeken teğmenler için sokağa çıkacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu X hesabından “Emekli Tümamiral” imzasıyla şu paylaşımı yaptı: “Tezvirata ve asgari ücret fiyaskosuna, gündem değiştirme çabalarına gerek yok. (..) Bizden ne darbeci çıkar ne de vesayetçi… Sayın komutanlarım değerli silahlar arkadaşlarıyla 16 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda değerlendirilecek teğmenlerimize silah arkadaşlığı ruhu ile destek sağlamak maksadıyla, hiçbir siyasi mülahaza ve düşünceler olmadan, 11 Ocak 2025 günü saat 11.00’da mümkün olan tüm şehirlerimizde belirlenecek meydanlarda açıklama yapmak istiyoruz. (..) Emekli askerlerin yanı sıra sadece Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile tüm yurtseverlerimizi bekliyoruz.”