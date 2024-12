Türkiye'nin karşısına hep CHP çıkıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor” dedi. Erdoğan, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uluslararası düzeyde yaptığı bütün faaliyetlerinde karşısına ilk dikilenin CHP olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Mesela Türkiye güney sınırlarının güvenliği için sınır ötesi harekatlar yapıyor, karşımıza kim çıkıyor, CHP. Türkiye Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya'da pozisyon alıyor, karşısına kim çıkıyor, CHP. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Filistin'de yaşanan trajediye kadar bölgesindeki tüm çatışmalarda, dünyanın takdirini kazanan tutumlar geliştiriyor, karşısına yine CHP çıkıyor” diye konuştu.

CHP’den bahsedilince insanın aklına ister istemez 'Hangi CHP' sorusunun geldiğini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Çünkü karşımızda aynı amblem altında 4-5 parçaya bölünmüş, her biri diğerinin ayağını kaydırmakla, gözünü çıkarmakla meşgul bir yapı var. Her neyse, kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş, biz bu partinin genel duruşuyla ilgiliyiz. Esasen CHP, tek parti faşizminden beri tarihinin her döneminde, milletle kavgalı bir partiydi. Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar."