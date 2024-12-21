Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da STK Temsilcileriyle Buluşma programında konuştu. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini bir kez daha hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu çağrıyı ülkemizin yeni anayasaya ihtiyacı olduğundan yapıyoruz. Muhalefet ise sorunun büyümesi için elinden geleni ardına koymuyor. Yeni anayasa geç kalmış bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da STK Temsilcileriyle Buluşma programında konuştu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Bizim 50 yılı aşan siyasi iktidarlığımızda rehber edindiğimiz husus şudur; seçim kazanmak elbette önemlidir ancak asıl milletin duasına nail olabilmek önemli olandır. Tüm Türkiye'ye hizmet etmek için gece gündüz koşturuyoruz. Bizim siyaset felsefemizde ayrımcılık asla yoktur. Etnik kökeni, sandıktaki tercihi ne olursa olsun 85 milyonun hepsi bizim kardeşimizdir. Acımız bir, sevincimiz bir, istikbalimiz birdir.
Bu ülken yakın geçmişinde gerçekten büyük acılar yaşandı. Milletin tercihleri yok sayıldı. Milli iradeye darbe vuruldu. 40 yıllık terörle mücadelemizde nice koçyiğit şehit düştü. Kürt kardeşlerimiz bir tarafta terör örgütünün diğer tarafta dikta sevdalısı bir grubun olduğu kisveye sıkıştırıldı. Alevi ve Bektaşi vatandaşlarımız kimliklerini korkusuzca dile getiremiyordu. Başörtülü kız kardeşlerimizin eğitim hayatları kısıtlanmıştı. Toplumun ekseriyeti ya yasaklarla ya da yoksullukla boğuşuyordu. Allah'a hamdolsun bunun gibi birçok şeyi geride bıraktık. Türkiye'yi tekrardan ayağa kaldırdık.
YENİ ANAYASA MESAJI
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yeni Anayasa iradesi güçlüdür. Meclis'in kendinden bekleneni yerine getirmesi bekliyor ve umut ediyoruz. Muğla'nın iş dünyasıyla kanaat önderleriyle yanımızda olması bu süreçte çok önemlidir. Rabbimden şimdiden işimi kolaylaştırmasını diliyorum.
'DERDE DERMAN OLMANIN PEŞİNDEYİZ'
Su sorunun çözmek DSİ'nin görevi değildir. Su sorununu çözmek büyükşehir belediyelerinin görevidir. Sorunu ben yaşadığım için söylüyorum. İstanbul'u susuzluktan aldık ve kısa sürede sorunu çözdük. CHP'nin büyükşehir belediyelerine bakın, bu sorunlarını çözüyorlar mı? Böyle bir dertleri var mı? Bodrum'un ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için kollar sıvadık. Yatırım programına aldık. Toplam 7,6 milyar lira olan projeyle yıllık 32 milyon metreküp depolama 45 bin metreküp arıtmayı ve isale hattını devreye alacağız. Bodrum barajının çalışmalarını da seneye başlatıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...