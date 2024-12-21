Muğla kendisine meftun eden bir şehirdir. Dünyanın dört bir yanından turist geliyor. Akdeniz Ege ve Anadolu'yu birleştiren konumuyla ülkemizdeki herkesin hayallerini süsleyen bir yerdir. Muğla hak ettiği ilgili görmüyor. Her yıl Muğla ve Bodurum 1.5 milyon turist ağırlıyor. Turizmde 2024 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi. Biz turizmde gaza basarken yerel yönetimlerde bir atalet hatta sabotaja varan tavır görüyoruz.

Turizmden gelir elde ediyorlar ama altyapı yatırımı yapmıyorlar. Başta Bodrum olmak üzere birçok ilçede bunu görüyorsunuz. Ben de Muğlalı sayılırım. İstanbul'da belediye başkanlığı yaparken çöp çukur çamuru 1 yılda sildik süpürdük. Aynı sorun şimdi Muğla'da ve İzmir'de var. İzmir'de de hizmet vermeyen garip bir zihniyet var. Biz ise derde derman olmanın peşindeyiz.