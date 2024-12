Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor

CHP'den söz açılınca insanın aklına ister istemez hangi CHP diye sormak geliyor. Kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. CHP tek parti faşizminden beri milletle kavgalı bir partiydi. Son dönemde küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardılar. Her geçen gün dibe batmalarına rağmen kendilerini düzeltme emaresi göremiyoruz. CHP'nin tüm bünyesini saran bu gaflet haline her alanda şahit oluyoruz.

Türkiye sınır ötesi operasyon yapıyor, karşısına kim çıkıyor; CHP. Attığımız her tarihi adımda karşımıza CHP çıkıyor. Uluslararası hemen her konuda ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor.

Ülkenin ihtiyacı olan her konuda vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde okuyan parti ve ittifak biziz.

AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar kendi içinde değişim sürecini hep yaşatmıştır. Hayatın her alanına dokunan icratlarımızla değişim bayrağını elden hiç bırakmadık. Bugünde ülkenin ihtiyacı olan her konuda vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz. Ülkemizin itibarını devletimizin çıkarlarını korumak için her türlü riski alan ve tavır geliştiren parti ve ittifak biziz.