Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyorhttps://t.co/x0BvOKiaV4 — Yeni Şafak (@yenisafak) December 21, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu vefat eden Emre Yazgan kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Emre evladımızın kederli ailesine Rabbim'den sabrı cemil niyaz ediyorum.

Bugün aramızda olmayan, müteveffa kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kongremizin Muğla'mıza, partimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimiz'den niyaz ediyorum.

Milli mücadelede işgalcilere bu bölgeleri dar eden efelerin kimliği sizlerle yaşıyor.

Şehitlerimizin emaneti vatan topraklarımızın muhafazasını bugün sizler yapıyorsunuz. İlk fetihlerden terörle mücadele kadar Muğla'mızın verdiği şehitleri rahmetle yad ediyorum.

Cumhuriyet döneminde kendi ülkesinin potansiyeline, kendi halkını değerlerine düşman mankurtların yol açtığı tahribatların bedelini ödedik. Bugün de sırf kendi çıkarları uğruna insanımızın özgüvenini kırmaya, onu küresel siyasi ve sosyal saldırılar karşısında savunmasız bırakmaya çalışanlar var. En büyük caniler, insanların umudunu öldürenler veya buna teşebbüs edenlerdir. Yaşadığımız geçici sıkıntıları sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunların heybelerinde ülkenin ve milletin sorunlarıyla ilgili en küçük bir çözüm paketi yoktur. Daha önemlisi böyle bir niyetleri, gayretleri, hazırlıkları da bulunmuyor. Yıllardır milletin umudunu, enerjisini tüketenlerin bu ülkede dikilmiş tek bir ağaçları olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Hayata geçirdiğimiz projelere en çok takoz koyanlar, şimdi en çok yararlananlardır.

"CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor"

CHP'den söz açılınca insanın aklına ister istemez hangi CHP diye sormak geliyor. Kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. CHP tek parti faşizminden beri milletle kavgalı bir partiydi. Son dönemde küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardılar. Her geçen gün dibe batmalarına rağmen kendilerini düzeltme emaresi göremiyoruz. CHP'nin tüm bünyesini saran bu gaflet haline her alanda şahit oluyoruz.

Türkiye sınır ötesi operasyon yapıyor, karşısına kim çıkıyor; CHP. Attığımız her tarihi adımda karşımıza CHP çıkıyor. Uluslararası hemen her konuda ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor.

"Özel'in kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur"

Sayın Özel'in kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Artık komik bile değil.

Ülkenin ihtiyacı olan her konuda vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde okuyan parti ve ittifak biziz.

"Reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz"