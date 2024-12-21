Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 sporcu hayatını kaybetti

Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 sporcu hayatını kaybetti

10:5321/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Ekipler, çığ altında kalan sporculara ulaşarak ilk müdahalede bulundu.
Ekipler, çığ altında kalan sporculara ulaşarak ilk müdahalede bulundu.

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bölgede gazetecilere açıklamada bulundu. Çiftçi, "Milli sporcumuz Emre Yazgan hayatını kaybetti, 4 sporcumuz ise yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı" dedi.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü. 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.


YouTube
Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 sporcu hayatını kaybetti
Gündem / Erzurum
21 Aralık, Cumartesi

'1 kardeşimiz 2 metre çığ altından çıkarıldı'

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.


Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. Bir kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var" dedi.



Erzurum Valisi Çiftçi: Emre Yazgan kardeşimiz hayatını kaybetti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Milli sporcumuz Emre Yazgan kardeşimiz hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı" dedi.



Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus Yazgan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.


YouTube
Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 sporcu hayatını kaybetti
Gündem / Erzurum
21 Aralık, Cumartesi

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır" denildi.


Açıklamanın ardından yaralılar arasında bulunan milli sporcu Emre Yazgan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



#Erzurum
#Palandöken Dağı
#Çığ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Asad Hasan El-Şeybani Kimdir?