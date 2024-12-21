Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 sporcu hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bölgede gazetecilere açıklamada bulundu. Çiftçi, "Milli sporcumuz Emre Yazgan hayatını kaybetti, 4 sporcumuz ise yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı" dedi.
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü. 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
'1 kardeşimiz 2 metre çığ altından çıkarıldı'
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.
Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. Bir kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var" dedi.
Erzurum Valisi Çiftçi: Emre Yazgan kardeşimiz hayatını kaybetti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Milli sporcumuz Emre Yazgan kardeşimiz hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı" dedi.
Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus Yazgan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır" denildi.
Açıklamanın ardından yaralılar arasında bulunan milli sporcu Emre Yazgan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.