Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Anadolu kadınlarına kin kustular: Erzurum Valiliği'nin paylaşımına insanlıktan utandıran yorumlar

Anadolu kadınlarına kin kustular: Erzurum Valiliği'nin paylaşımına insanlıktan utandıran yorumlar

13:1517/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla kadın çiftçilerle buluştu.
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla kadın çiftçilerle buluştu.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' dolayısıyla çiftçi kadınları ziyaret etti. Ziyarete dair valiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların altına ise yöresel kıyafet olan 'Ehram' giyen köylü kadınlarla ilgili insanlıktan utandıran yorumlar yapıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdür Alparslan Kenger
"Dünya Kadın Çiftçiler Günü"
kapsamında düzenlenen etkinlikte kadın çiftçilerle buluştu. Erzurum Valiliği de bu buluşmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, yöresel kıyafetleri olan
'ehram'
giyen kadın çiftçilerin fotoğrafları da yer aldı.


Valiliğin X platformundaki paylaşımına göre, etkinlik Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ile Tarım Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Kadın Çiftçilerin Güç Birliği çatısı altındaki S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve Övenler Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin talepleri dinlendi. Kadın çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine destek verileceği vurgulandı.



Çirkin yorumlar 'pes' dedirtti


Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına ise 'ehram' giyen kadın çiftçilerle ilgili çirkin yorumlar yapıldı.



Türk milletinin değerlerinden yoksun olan bazı kullanıcılar kıyafetleri üzerinden hem emekçi Anadolu kadınını hem de onları ziyaret eden Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürünü hedef aldı.


Yorumlarda
"Türkiye'nin en bağnaz ve yobaz şehri Erzurum", " ilk gördüğümde köle pazarı sandım", "Çuvallar içinde kaybolmuş kişilerin kadın olduğundan emin miyiz?", "Bu nedir ya iyice Araplaştınız", "Şeriat mi geldi?"
gibi çirkin ifadeler yazıldı.


İşte o utanç verici yorumlardan bazıları;


Ehram nedir?


Paylaşımda yer alan fotoğraflarda, kadın çiftçilerin Erzurum’un geleneksel giysisi olan ‘ehram’ ile toplantıya katıldıkları dikkat çekti.



‘İhram’ olarak da bilinen bu kıyafet hakkında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün internet sitesinde verilen bilgilere göre, ehram, ince eğrilmiş koyun yününden yapılıyor ve oldukça zahmetli aşamalardan geçerek mekikli dokuma ile üretiliyor. Ayrıca, ehramın tarihine ilişkin net bir bilgi bulunmamakla birlikte, mevcut şekliyle 1850’li yıllardan bu yana kullanıldığı belirtiliyor.


#Erzurum
#Valilik
#Tarım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Z harfi ile başlayan eşya adları