Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' dolayısıyla çiftçi kadınları ziyaret etti. Ziyarete dair valiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların altına ise yöresel kıyafet olan 'Ehram' giyen köylü kadınlarla ilgili insanlıktan utandıran yorumlar yapıldı.
Valiliğin X platformundaki paylaşımına göre, etkinlik Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ile Tarım Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Kadın Çiftçilerin Güç Birliği çatısı altındaki S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve Övenler Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin talepleri dinlendi. Kadın çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine destek verileceği vurgulandı.
Çirkin yorumlar 'pes' dedirtti
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına ise 'ehram' giyen kadın çiftçilerle ilgili çirkin yorumlar yapıldı.
Türk milletinin değerlerinden yoksun olan bazı kullanıcılar kıyafetleri üzerinden hem emekçi Anadolu kadınını hem de onları ziyaret eden Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürünü hedef aldı.
Ehram nedir?
Paylaşımda yer alan fotoğraflarda, kadın çiftçilerin Erzurum’un geleneksel giysisi olan ‘ehram’ ile toplantıya katıldıkları dikkat çekti.
‘İhram’ olarak da bilinen bu kıyafet hakkında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün internet sitesinde verilen bilgilere göre, ehram, ince eğrilmiş koyun yününden yapılıyor ve oldukça zahmetli aşamalardan geçerek mekikli dokuma ile üretiliyor. Ayrıca, ehramın tarihine ilişkin net bir bilgi bulunmamakla birlikte, mevcut şekliyle 1850’li yıllardan bu yana kullanıldığı belirtiliyor.