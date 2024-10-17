Erzurum İl Tarım ve Orman Müdür Alparslan Kenger "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte kadın çiftçilerle buluştu. Erzurum Valiliği de bu buluşmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, yöresel kıyafetleri olan 'ehram' giyen kadın çiftçilerin fotoğrafları da yer aldı.





🔘 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Dünya Kadın Çiftçiler Günü“nü kadın çiftçilerimizle bir araya gelerek kutladı.



📌İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Kadın Çiftçilerin Güç Birliği olan S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve… pic.twitter.com/Pq9jWxNPy4 — T.C.Erzurum Valiliği (@ErzurumValiligi) October 16, 2024





Valiliğin X platformundaki paylaşımına göre, etkinlik Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ile Tarım Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Kadın Çiftçilerin Güç Birliği çatısı altındaki S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve Övenler Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin talepleri dinlendi. Kadın çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine destek verileceği vurgulandı.









Çirkin yorumlar 'pes' dedirtti





Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına ise 'ehram' giyen kadın çiftçilerle ilgili çirkin yorumlar yapıldı.









Türk milletinin değerlerinden yoksun olan bazı kullanıcılar kıyafetleri üzerinden hem emekçi Anadolu kadınını hem de onları ziyaret eden Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürünü hedef aldı.





Yorumlarda "Türkiye'nin en bağnaz ve yobaz şehri Erzurum", " ilk gördüğümde köle pazarı sandım", "Çuvallar içinde kaybolmuş kişilerin kadın olduğundan emin miyiz?", "Bu nedir ya iyice Araplaştınız", "Şeriat mi geldi?" gibi çirkin ifadeler yazıldı.









İşte o utanç verici yorumlardan bazıları;









Ehram nedir?





Paylaşımda yer alan fotoğraflarda, kadın çiftçilerin Erzurum’un geleneksel giysisi olan ‘ehram’ ile toplantıya katıldıkları dikkat çekti.









‘İhram’ olarak da bilinen bu kıyafet hakkında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün internet sitesinde verilen bilgilere göre, ehram, ince eğrilmiş koyun yününden yapılıyor ve oldukça zahmetli aşamalardan geçerek mekikli dokuma ile üretiliyor. Ayrıca, ehramın tarihine ilişkin net bir bilgi bulunmamakla birlikte, mevcut şekliyle 1850’li yıllardan bu yana kullanıldığı belirtiliyor.



