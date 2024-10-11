Erzurum Valiliği'nden Diyarbakır mitingi için yasak kararı

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 13 Ekim'de Diyarbakır ilinde yapılması planlanan mitinge katılım amacıyla Diyarbakır iline gidebilecek kişi ya da grupların il merkezimiz ile Çat, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ve Tekman ilçelerimize giriş ve çıkışları, il merkezimiz ve belirtilen ilçelerimizde gerçekleşebilecek açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylem 10 Ekim Perşembe günü saat 08.00'den 14 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır"