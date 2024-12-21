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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Magdeburg'deki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Magdeburg'deki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum

Halil Akkoç
15:2121/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."
şeklinde konuştu.
  • Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 2 kişi ölmüş ve 60'ı aşkın kişi de yaralanmıştı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Magdeburg
#Almanya

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