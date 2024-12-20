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Almanya’da bir sürücü kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya’da bir sürücü kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

22:4820/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
AA
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Almanya'da Noel pazarına araçla saldırı düzenlendi.
Almanya'da Noel pazarına araçla saldırı düzenlendi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin Noel pazarındaki kalabalığın üzerine araç sürerek saldırı düzenlediği ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi.

Saldırı sonucu onlarca ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Saldırının failinden ilk görüntü geldi.
Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği belirtildi.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.


#Almanya
#Saldırı
#Noel

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