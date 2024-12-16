ABD'de kanlı okul baskını: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki dini eğitim veren bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının şüphelisinin okuldaki bir öğrenci olduğunu ve polis tarafından okulun içinde ölü bulunduğunu kaydeden Madison Polis Şefi Shon Barnes, polislerin olaya müdahale ederken silahlarını ateşlemediklerini vurguladı.
Polisin aktardığı bilgiye göre, Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'da bulunan Abundant Life Hristiyan Okuluna, sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak birçok yolu trafiğe kapattı.
Abundant Life Hristiyan Okulunun lise seviyesine kadar yaklaşık 390 öğrenciye eğitim verdiği belirtiliyor.
ABD Başkanı Biden bilgilendirildi
Öte yandan, Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.