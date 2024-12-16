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ABD'de kanlı okul baskını: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de kanlı okul baskını: Çok sayıda ölü ve yaralı var

22:3716/12/2024, Pazartesi
AA
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ABD'de okula silahlı saldırıda 4 kişi öldü.
ABD'de okula silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki dini eğitim veren bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının şüphelisinin okuldaki bir öğrenci olduğunu ve polis tarafından okulun içinde ölü bulunduğunu kaydeden Madison Polis Şefi Shon Barnes, polislerin olaya müdahale ederken silahlarını ateşlemediklerini vurguladı.

Polisin aktardığı bilgiye göre, Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'da bulunan Abundant Life Hristiyan Okuluna, sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyla ilgili basın açıklaması yapan Madison Polis Şefi Shon Barnes, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Saldırının şüphelisinin okuldaki bir öğrenci olduğunu ve polis tarafından okulun içinde ölü bulunduğunu kaydeden Barnes, polislerin olaya müdahale ederken silahlarını ateşlemediklerini vurguladı.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak birçok yolu trafiğe kapattı.

Abundant Life Hristiyan Okulunun lise seviyesine kadar yaklaşık 390 öğrenciye eğitim verdiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Biden bilgilendirildi

Öte yandan, Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.



#ABD
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#Silah

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