ABD: HTŞ ile direkt temas kurduk

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin terör örgütleri listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile direkt temas kurduklarını doğruladı. Ürdün'de basın toplantısı düzenleyen Blinken, bir gazetecinin bu süreçte ABD’nin terörist grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili bir soruya şu cevabı verdi: "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz." Blinken, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü gruplarının durumu hakkında da Türkiye’deki yetkililerle görüşmeler yaptığını hatırlatarak, DEAŞ’ın Suriye’deki geçiş sürecinden faydalanmaya çalışabileceğini öne sürdü ve bu gruplar için “bu anda bu rolü sürdürebilmek çok önemli” ifadesini kullandı.