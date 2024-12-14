HTŞ lideri Colani: Kürt toplumu ile PKK arasında büyük bir fark var

Heyet Tahrir eş-Şam lideri Ebu Muhammed el-Cevlani (Ahmed el-Şaraa), Emevi Camii, 2024, Şam
Suriye'deki devrimin önderlerinden Heyet Tahrir eş-Şam lideri Ebu Muhammed el-Cevlani (Colani), Suriye'de yıllardır süregiden çatışmalara artık son verilmesi gerektiğini, bunun için yeni hükümetin ülkenin toprak bütünlüğünü sağlayana kadar mücadele edeceğini açıkladı. Ülkenin etnik ve mezhepsel zenginliğine de dikkat çeken Cevlani, orduda Dürziler ve Hristiyanlar da dahil olmak üzere Kürtleri de görmek istediklerini, bölgede terör estiren PKK/YPG ile Kürt toplumu arasında büyük fark olduğunu belirtti.
Suriye'de 54 yıllık Esed, 61 yıllık Baas rejimi
8 Aralık 2024'te resmen son buldu.
Ülkedeki muhalif grupların öne çıkan isimlerinden
Ebu Muhammed el-Cevlani
ismiyle de tanınan
Ahmed el-Şaraa,
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve
devrim sonrası istikrar mücadelesi için
canhıraş çalıştıklarını söyledi.
"Kürtlerle terörü bir tutamayız"
"Kürtlerle terörü bir tutamayız"
Suriye'deki devrimin öncülerinden Ahmed el-Şaraa, basın mensuplarına verdiği demeçte Savunma Bakanlığının
ülkedeki tüm silahlı grupları feshedeceğini,
bölgenin hızla sivilleşeceğini
vurguladı.
Suriye'nin kuzeydoğusunda
terör örgütü PKK/YPG
ile devam eden çatışmalara ilişkin soruyu da cevaplayan el-Şaraa,
"PKK ile Kürt halkımızı bir tutamayız. Terör örgütü ile Kürt vatandaşlarımız arasında büyük fark var"
ifadelerini kullandı.
"İsrail 1974 sınırlarına dönmeli"
"İsrail 1974 sınırlarına dönmeli"
Yıllar süren iç savaş ve çatışmalardan sonra, Suriye'nin içinde bulunduğu bitkin durumun
'yeni kavgalara girmesine izin vermediğini'
belirten el-Şaraa, bu aşamada önceliğin
yeniden inşa ve istikrar
olduğunu, ülkenin daha fazla yıkıma yol açabilecek
yeni çatışmaların içine çekilmemesi
gerektiğini vurguladı.
Uluslararası toplumu İsrail'in bölgede gerginliği artıran adımlarına
acilen
müdahale etmeye ve sorumluluklarını üstlenmeye çağıran el-Şaraa, bölgedeki durumun kontrol altına alınması ve
Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini
ifade etti.
"İsrail, 1974'teki anlaşmayı defaatle ihlal etti"
diyen el-Şaraa, İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'ne de atıfta bulundu. El-Şaraa'nın Golan doğumlu olduğu biliniyor.
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