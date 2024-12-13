PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani ABD'ye dilendi: Türkiye'ye siyasi baskı uygulayın

"ABD’nin buradaki varlığı, istikrar ve güvenliğin yanı sıra halkımızın korunması için çok önemli. Muhalifler, Tişrin barajı ile Kobani’ye de saldırıyor, bizi Münbiç’ten çıkardılar. Ateşkese rağmen SİHA ve obüs saldırıları sürüyor."