PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani ABD'ye dilendi: Türkiye'ye siyasi baskı uygulayın

Suriye'de devrimcilerin 61 yıllık Baas rejimi devirmesi sonrası terör örgütü PKK/YPG, paniğe kapıldı. Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütünün işgal ettiği noktaları bir bir geri alması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri vurması sonrası örgütün elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, apar topar ABD basınına taşındı. ABD'ye Türkiye'ye siyasi baskı uygulaması için yalvaran Şahin, "Türkiye, Şam’daki yeni yönetimi Suriye’de kendi çıkarlarına hizmet etmeye itecek ve bu çıkarlar bize karşı." diye konuştu.
Suriye Milli Güçleri, 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimini devirmek için topyekün operasyon başlattı.
8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejimini tarihin tozlu sayfalarına kaldıran Suriyeli devrimciler, geçici hükümeti de kurdu.
Suriye Milli Ordusu da Esed rejiminin çöküşünden faydalanarak ağır silahları ele geçiren ve toprakları işgal eden PKK/YPG'ye karşı eş zamanlı operasyon başlattı.
SMO, Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor gibi kritik önem arz eden noktaları terörden temizledi.
Esed rejiminden kalan ağır silahları taşıyan konvoylar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla vuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki karışıklıktan faydalanmak isteyen terör örgütlerine geçit verilmeyeceğini bildirdi.
PKK/YPG elebaşı ABD'ye dilendi: Türkiye'ye siyasi baskı uygulayın
Tüm operasyonların yanında Suriyelilerin de terör örgütüne karşı Rakka ve Haseke'de ayaklanması sonrası örgütün elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, apar topar ABD basınına taşındı.