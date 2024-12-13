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PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani ABD'ye dilendi: Türkiye'ye siyasi baskı uygulayın

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani ABD'ye dilendi: Türkiye'ye siyasi baskı uygulayın

Hüseyin Berk
20:3913/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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TSK ve SMO'nun operasyonlarını durdurmak için ABD yönetimine yalvaran PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani.
TSK ve SMO'nun operasyonlarını durdurmak için ABD yönetimine yalvaran PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani.

Suriye'de devrimcilerin 61 yıllık Baas rejimi devirmesi sonrası terör örgütü PKK/YPG, paniğe kapıldı. Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütünün işgal ettiği noktaları bir bir geri alması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri vurması sonrası örgütün elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, apar topar ABD basınına taşındı. ABD'ye Türkiye'ye siyasi baskı uygulaması için yalvaran Şahin, "Türkiye, Şam’daki yeni yönetimi Suriye’de kendi çıkarlarına hizmet etmeye itecek ve bu çıkarlar bize karşı." diye konuştu.

Suriye Milli Güçleri, 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimini devirmek için topyekün operasyon başlattı.

8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejimini tarihin tozlu sayfalarına kaldıran Suriyeli devrimciler, geçici hükümeti de kurdu.

Suriye Milli Ordusu da Esed rejiminin çöküşünden faydalanarak ağır silahları ele geçiren ve toprakları işgal eden PKK/YPG'ye karşı eş zamanlı operasyon başlattı.

SMO, Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor gibi kritik önem arz eden noktaları terörden temizledi.

Esed rejiminden kalan ağır silahları taşıyan konvoylar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla vuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki karışıklıktan faydalanmak isteyen terör örgütlerine geçit verilmeyeceğini bildirdi.

PKK/YPG elebaşı ABD'ye dilendi: Türkiye'ye siyasi baskı uygulayın

Tüm operasyonların yanında Suriyelilerin de terör örgütüne karşı Rakka ve Haseke'de ayaklanması sonrası örgütün elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, apar topar ABD basınına taşındı.

ABD'ye Türkiye'ye siyasi baskı uygulaması için yalvaran Şahin,
"Türkiye, Şam’daki yeni yönetimi Suriye’de kendi çıkarlarına hizmet etmeye itecek ve bu çıkarlar bize karşı."
diye konuştu.
The Wall Street Journal'e konuşan Şahin,
"Şam’a bir heyet göndererek Suriye’deki yeni düzende yerimizi ele almak istiyoruz. Yeni hükümette bizim siyasi yapımız da temsil edilmeli. Güçlerimiz, Suriye’nin yeni ordusunun bir parçası olmalı."
dedi.
"PKK/YPG'nin kendisine yönelik 'saldırılar' nedeniyle DEAŞ'a karşı mücadelesini durdurmak zorunda kaldığını" vurgulayan WSJ haberi.
ABD'nin sürece dahil olması gerektiğini söyleyen terörist elebaşı,
"ABD’nin buradaki varlığı, istikrar ve güvenliğin yanı sıra halkımızın korunması için çok önemli. Muhalifler, Tişrin barajı ile Kobani’ye de saldırıyor, bizi Münbiç’ten çıkardılar. Ateşkese rağmen SİHA ve obüs saldırıları sürüyor."
diyerek şikayetlerini dile getirdi.


#Ferhat Abdi Şahin
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