Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Blinken'a Suriye mesajı: PKK'ya da DEAŞ'a da müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da kabul ettiği ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Suriye konusunda net mesajlar verdi: Türkiye, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütleri PKK/ YPG ve DEAŞ'a karşı kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacak. PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayreti engellenecek. DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına asla müsaade edilmeyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
ÖNCELİK TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİ
Erdoğan kabulde Türkiye’nin en başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye’deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Suriye’de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye’nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını vurgulayan Erdoğan, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.