Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kritik Macaristan temasları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün bir kez daha önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u kabul etti.

Görüşmeler kabuller basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Orban'ın görüşmesinde Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İlişkilerimizi güçlendirme iradesine sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mükemmel seviyede olan ve 100 yılı geride bırakan Türkiye-Macaristan ilişkilerini güçlendirme iradesine sahip olduklarını, karşılıklı ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için gayretlerin artarak sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Orban'ı ve heyetini Türkiye ile Macaristan 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapanış töreni münasebetiyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan , enerji başta olmak üzere birçok alanda dayanışmayı artırmayı arzu ettiklerini belirtti.

"Suriye'nin imarı için AB ile iş birliği gerekli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin insani ve vicdani dış politikasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, terörle mücadele, Suriye'nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği ülkeleri ile iş birliğinin gerekliliğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulyok'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok'u da kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile de bir araya geldi.

Erdoğan, Sulyok'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sulyok, tokalaşarak poz verdi.

İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.







