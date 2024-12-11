Cumhurbaşkanı Erdoğan Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AGİT Genel Sekreterliğine atanan Sinirlioğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri
Feridun Sinirlioğlu
'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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