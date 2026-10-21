Kağıthane’de park halindeki cipe silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
Kağıthane'de park halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda araç içerisinde oturan Eser Aktaş (44), hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 34 CRC 369 plakalı cipte oturan Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheliler 41 ABD 024 plakalı motosikletle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olayda 2 kurşunla göğsünden ve elinden vurulan Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZE MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Eser Aktaş’ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü.
SİLAHI ELEKTRİK PANOSUNA BIRAKIP KAÇMIŞLAR
Polis ekiplerinin incelemelerinde, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin Merkez Mahallesi’ndeki bir elektrik panosunun bulunduğu noktaya silah ve kıyafetlerini bıraktıkları öğrenildi. Şüphelilerin kullandıkları 41 ABD 024 plakalı motosikleti de aynı yerde bırakarak kaçtıkları belirlendi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.