10:12, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:12, 15/10/2026, Perşembe
Kağıthane'deki tarihi Sadabat Cami sular altında kaldı
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı. Derenin debisinin yükselmesiyle tarihi Sadabat Cami'nin içi ve bahçesi suyla doldu. Belediye zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı cami bahçesinin kapıları giriş ve çıkışlara kapatıldı. Caminin yanı sıra yan tarafındaki sosyal donatı binalarının da suyla dolduğu görüldü.
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