Kağıthane’de çirkin iddia mahalleliyi ayağa kaldırdı: 'Size kuş göstereceğim' diye otoparka çekmek istediler

İstanbul Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde 20 Eylül Pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, çocuklara yönelik taciz iddiası mahallede büyük gerginliğe yol açtı. İddiaya göre, bir binanın otoparkında alkol alan börekçi Mehmet Ali A. (34) ile Mustafa A. (37), otoparkın önünde oyun oynayan L.N.Ö. (11), Z.Ö. (9), N.A. (8) ve Y.N.A.’ya (9) sözlü tacizde bulundu.

ÇOCUKLARIN DİKKATİ TUZAĞI BOZDU

Şüphelilerin "Size kuş göstereceğim" kandırmacasıyla otoparka sokmak istediği 4 çocuk, durumu fark ederek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki komşuları Ebru H.’ye (46) durumu anlatan çocukların ihbarı üzerine olay kısa sürede mahallede duyuldu.

KALABALIKTAN KAÇIP KENDİLERİNİ KİLİTLEDİLER

Olayı öğrenen çocukların aileleri ve mahalle sakinleri, 2 şüpheliye tepki göstererek saldırdı. Yaşanan arbede ve linç girişimi sırasında köşeye sıkışan şüpheliler, kendilerini korumak amacıyla otoparkın kapılarını kapatarak içeri kilitledi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otoparktan çıkarılan şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mehmet Ali A.’nın daha önceden ‘Kasten yaralama’, ‘Yağma’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından emniyette çok sayıda kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.